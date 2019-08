Plastiktüten sind Symbol des Wegwerfwahnsinns

Ein Plastiktaschenverbot ist sinnvoll, reicht aber nicht - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Bundesumweltministerin Svenja Schulze will ein Verbot von Plastiktüten auf den Weg bringen. Und so ein Verbot wäre gut, alleine um zeigen, dass Regierung und Bürger es mit der Müllvermeidung ernst meinen, kommentiert NN-Redakteur Daniel Hertwig.

Nachdem der bei Umweltthemen zurzeit unvermeidliche Markus Söder kürzlich eine Länderinitiative ins Spiel gebracht hat, will sich die zuständige Bundesministerin wohl nicht die Butter vom Brot nehmen lassen - und daher selbst ein Plastiktütenverbot auf den Weg bringen.

Natürlich: Seitdem die meisten Tüten etwas kosten, ist der Verbrauch ohnehin stark gesunken. Aber auch 24 Kunststoffbeutel pro Kopf und Jahr sind zu viel. Selbst wenn hierzulande der größte Teil im Recycling oder zumindest in der Müllverbrennung landet, wird immer noch wertvoller Rohstoff, nämlich Erdöl, vergeudet. Und das aus schierer Bequemlichkeit.

