Prozess um Steuertricks: Was sind "Cum-Ex"-Geschäfte?

Staatsanwälte ermitteln seit Jahren zu umstrittenen Aktiendeals - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei "Cum-Ex"-Deals nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz und prellten den Staat über Jahre um Milliarden. Wir erklären, wie das funktionieren konnte.

In einem Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals in Bonn müssen sich zwei ehemalige Aktienhändler wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung verantworten. © Marius Becker/dpa



In einem Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals in Bonn müssen sich zwei ehemalige Aktienhändler wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung verantworten. Foto: Marius Becker/dpa



Was sind "Cum-Ex"-Geschäfte?

Börsennotierte Unternehmen schütten in der Regel einmal im Jahr eine Dividende an ihre Aktionäre aus. Diese werden so am Gewinn beteiligt. Stichtag ist der Tag vor der Dividendenzahlung. Wer zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Aktien war, erhält die Dividende ausgezahlt. Auf diese wird Kapitalertragsteuer fällig. Darüber erhält der Aktionär eine Bescheinigung von der Bank. Auf diese Bescheinigung haben es die Beteiligten bei den "Cum-Ex"-Geschäften abgesehen, denn sie kann steuermindernd verrechnet werden.

Gezielte Verwirrung der Finanzämter

Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten – Banken, Investoren, Fonds – hin- und hergeschoben. Das wird auch "Dividendenstripping" genannt.

Wegen der Vielzahl getätigter Geschäfte in ganz kurzer Zeit war und ist für die Finanzämter kaum zu durchschauen, wem eine Aktie zu welcher Zeit gehört. Ziel dieser größtmöglichen Verwirrung ist es, dass zwei oder sogar mehrere Beteiligte eine solche Steuer-Bescheinigung erhalten, mit der sie sich die nur einmal gezahlte Steuer bei der Geltendmachung von Verlusten erstatten lassen. Finanzämter erstatteten letztlich Steuern, die gar nicht gezahlt worden waren.

Wie funktioniert die Täuschung in der Praxis?

"Cum-Ex": So funktionieren die Steuertricks mit Aktien. Klicken Sie für eine größere Ansicht auf das Bild. © Grafik: Ralph Meidl, Quelle: dpa



"Cum-Ex": So funktionieren die Steuertricks mit Aktien. Klicken Sie für eine größere Ansicht auf das Bild. Foto: Grafik: Ralph Meidl, Quelle: dpa



Eine zentrale Rolle spielten Leerverkäufe, bei denen die Wertpapiere kurz vor dem Dividendenstichtag leer verkauft wurden. Investoren verkaufen dabei Papiere, die sie nicht besitzen und besorgen sich diese erst anschließend am Markt. Der Käufer der Aktien wurde aber bereits als Inhaber der Papiere eingestuft. Er bekam von seiner Depotbank eine Steuerbescheinigung, um Kapitalertragssteuer vom Fiskus zurückfordern zu können – ebenso wie derjenige, dem die Aktien zu dem Zeitpunkt tatsächlich gehörten.

Wie hoch ist der Steuerschaden?

"Cum-Ex" gilt als größter Steuerskandal der deutschen Geschichte. Betroffen sind aber mindestens zehn weitere europäische Länder. Europaweit soll sich der Schaden aus steuergetriebenen Aktiengeschäfte wie "Cum-Ex" auf mehr als 55 Milliarden Euro belaufen. Deutschen Finanzämtern sind nach Berechnungen des Steuerexperten Christoph Spengel von der Universität Mannheim zwischen 2001 und 2016 mindestens 31,8 Milliarden Euro entgangen. In Deutschland schloss der Staat das Steuerschlupfloch im Jahr 2012 – zu spät, wie Kritiker monieren.

Welche Rolle spielten die Banken?

Auch in Bankenkreisen wurden etlichen Akteuren die "Cum-Ex"-Geschäfte zu heiß. Sie fürchteten, dass sie belangt werden könnten. "Im Sinne eines offenen Dialogs mit der Finanzverwaltung", schrieb die Deutsche Bank dem Bundesverband deutscher Banken (BdB) am 30. Oktober 2002, halte man es für geboten, auf eine Gesetzeslücke hinzuweisen. Der BdB, dem neben der Deutschen Bank weitere große Institute angehören, entwickelte ein Konzept, das auch Eingang fand in ein Gesetz, das 2007 beschlossen wurde. Dabei wurde die Lücke aber nicht ganz geschlossen – und die Geschäfte liefen noch besser weiter, weil sie nun durch die neue gesetzliche Regelung scheinbar legal waren. Erst 2012 wurde die Lücke ganz geschlossen.

55 Milliarden Euro Schaden: Erster Prozess zu "Cum-Ex"-Skandal

Wie wurde der "Cum-Ex"-Skandal öffentlich?

Auslöser waren Hinweise des Stuttgarter Anwalts Eckart Seith und zweier ehemaliger Mitarbeiter der Schweizer Bank Sarasin. Seith ist Anwalt des deutschen Milliardärs und Drogeriekönigs Erwin Müller, der wiederum zu den reichsten Kunden der Sarasin-Bank gehörte. Erstaunlicherweise wurden aber zunächst nicht die "Cum-Ex"-Trickser juristisch belangt, sondern die Whistleblower. Ihnen wurde vor dem Bezirksgericht Zürich Wirtschaftsspionage und Verletzung des Bankgeheimnisses vorgeworfen. Seith wurde zwar vom Vorwurf der Spionage freigesprochen und lediglich mit einer Geldstrafe wegen Anstiftung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnis belegt. Doch auch das wollte er nicht akzeptieren und sprach wutentbrannt von einem "schmutzigen Urteil".

Welche Kreise zog der "Cum-Ex"-Skandal?

Anleger, Steuerberater, Gutachter, kleine und große Banken, Landesbanken – der Kreis der Beteiligten ist groß. Die umstrittenen Geschäfte beschäftigen nicht nur Staatsanwälte in mehreren Bundesländern, auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestages befasste sich mit dem Thema. Die bundesweit erste Anklage in einem "Cum-Ex"-Fall erhob im Mai 2018 die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, bei der nach jüngsten Angaben zu "Cum-Ex" zehn Verfahrenskomplexe anhängig sind. Über die Zulassung dieser Anklage hat das Landgericht Wiesbaden bislang aber noch nicht entschieden.

Wie viele Fälle werden insgesamt verfolgt?

Nach jüngsten Zahlen des Bundesfinanzministeriums gehen Ermittler inzwischen 499 Verdachtsfällen mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Euro nach. Davon seien bisher 2,4 Milliarden Euro an Kapitalertragsteuer erfolgreich zurückgefordert oder gar nicht erst ausgezahlt worden.

Gab es Konsequenzen für die beteiligten Banken?

Manches Geldhaus – darunter die Hypovereinsbank – machte von sich aus reinen Tisch und zahlte Steuern nach. Andere Institute klagten vergeblich gegen Rückzahlungsforderungen des Fiskus. Besonders hart traf es die Maple Bank GmbH: Die Finanzaufsicht Bafin schloss das deutsche Institut mit kanadischen Wurzeln 2016, weil der Maple Bank wegen einer Steuerrückstellung im Zusammenhang mit "Cum-Ex"-Geschäften die Überschuldung drohte.

dpa/nn