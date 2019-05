Ramadan: Fränkische Schule verschiebt Fest und wird angefeindet

Rechte Gruppen machten im Netz mobil - Polizei prüft Anfeindungen - vor 22 Minuten

ASCHAFFENBURG - Eine Aschaffenburger Schule wird angefeindet, weil sie ihr Schulfest wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan verschoben hat. Auf ihrer Website schreibt die Förderschule von einer "Vielzahl unschöner E-Mails und Telefonanrufe".

Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt 2019 am 5. beziehungsweise am 6. Mai und endet Anfang Juni. Auch in Bayern verzichten Tausende gläubige Muslime in dieser Zeit auf Getränke und Essen - bis die Sonne untergeht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Hier kommen die wichtigsten Fakten rund um Ramadan.