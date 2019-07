Showdown in Brüssel: Wird von der Leyen Kommissionschefin?

CDU-Politikerin hielt emotionale Bewerbungsrede - vor 0 Minuten

STRASSBURG - In ihrer Bewerbungsrede für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen die europäische Einheit beschworen. Trotzdem kommt von etlichen Seiten Kritik. Nun dürfte es für die Wahl am Dienstagabend vor allem auf die Sozialdemokraten ankommen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Live-Blog!

dpa