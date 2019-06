Sie wäre heute 90 Jahre alt geworden: Gedenken an Anne Frank

BERLIN/GÜTERSLOH - Mit ihren Tagebüchern wurde sie weltberühmt: Das Holocaust-Opfer Anne Frank wäre am 12. Juni 90 Jahre alt geworden. Anlässlich des runden Geburtstags finden an Schulen im ganzen Land Gedenkaktionen statt, die an den Holocaust erinnern sollen.

Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren. Ihre Erfahrungen während des dritten Reiches dokumentierte sie in ihrem weltberühmten Tagebuch. Foto: Anna Frank Zentrum Berlin



Rund 40.000 Schülerinnen und Schüler aus 250 Schulen bundesweit werden sich am Mittwoch am diesjährigen Anne-Frank-Tag beteiligen. Das 1945 im KZ Bergen-Belsen umgekommene jüdische Mädchen, das durch seine Tagebücher weltberühmt wurde, wäre am 12. Juni 90 Jahre alt geworden. Der Aktionstag gegen Antisemitismus, Rassismus und für Demokratie an Schulen stehe deshalb unter dem Motto "Anne Frank 90", kündigte das Berliner Anne- Frank-Zentrum am Dienstag an.

Die teilnehmenden Schulen bekommen von dem Zentrum für den Tag Lernmaterialien zum Leben des jüdischen Mädchens zur Verfügung gestellt. Dazu gehört unter anderem eine großformatige Posterausstellung. Darüber hinaus setzen die Schulen vielfach lokale Aktionen um. So werden von den Schülern Stolperstein-Biografien recherchiert, Diskussionen und Lesungen organisiert oder Theaterstücke aufgeführt.

Der bundesweite Auftakt des Aktionstages findet in Gütersloh mit dem Zeitzeugen Pieter Kohnstam statt. Kohnstam lebte als Kleinkind bis 1942 in direkter Nachbarschaft der Familie Frank in Amsterdam, bevor er mit seiner jüdischen Familie nach Südamerika floh.

Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren. Ihr Tagebuch schrieb sie zwischen 1942 und 1944 in einem Versteck in Amsterdam. In dieser Zeit lebte sie mit ihrer Familie und vier weiteren Personen in einer im Hinterhaus verborgenen Wohnung auf engstem Raum. Am 4. August 1944 wurden sie entdeckt, verhaftet und deportiert. Nur Anne Franks Vater, Otto Frank, überlebte und veröffentlichte 1947 das Tagebuch seiner Tochter.

