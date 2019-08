Söder im Interview: Klimaschutz ist "kein Hype"

NÜRNBERG - Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder sieht im Thema Klimaschutz "keinen Hype und auch keines, das nur vorübergehende politische Konjunktur hat".

Markus Söder hat sich der Umwelt verschrieben. Nicht alle nehmen dem Ministerpräsidenten die Fokussierung ab. Foto: dpa/Nicolas Armer



"Wir spüren die weltweiten Veränderungen - auch bei uns in Bayern", sagte Söder der Nürnberger Zeitung (Samstagsausgabe). "Die Klimaforscher warnen, dass wir Kipp-Punkte erreichen, bei denen es fundamentale Veränderungen gibt - aus denen sich dann andere große Krisen, neue Finanzkrisen oder Migrationsströme ergeben", so Söder weiter. Der Klimawandel könne die Quelle vieler Probleme werden.

In der "Unabhängigkeit von Berlin" sieht Söder die Basis für den Erfolg der Koalition mit den Freien Wählern in Bayern. CSU und Freie Wähler seien "zwei originär bayerische Parteien, die gut zusammenarbeiten", sagte Söder im Interview mit der NZ. "Früher hatten wir in der schwarz-gelben Koalition öfters das Problem, dass wenn selbst die FDP in Bayern etwas wollte, ein Veto aus Berlin kam." Dagegen sei die CSU-FW-Koalition "unabhängig von Berlin". Dazu komme, "dass wir viele gemeinsame Grundüberzeugungen haben. Jenseits des Koalitionsvertrags verbindet uns eine freiheitliche, bürgerliche Grundhaltung.“

