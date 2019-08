Söder: Nürnberg soll Wasserstoff-Zentrum werden

NÜRNBERG - Im Rahmen einer Forschungsoffensive will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Nürnberg zu einem Zentrum der Wasserstoff-Forschung innerhalb des Freistaates machen - dabei setzt er auf die Unterstützung von Firmen aus der Region.

Ministerpräsident Markus Söder sprach mit den Nürnberger Nachrichten über Klimaschutz und Forschung. Foto: Eduard Weigert, NN



Zusammen mit ortsansässigen Unternehmen wie MAN und den Universitäten sollen an einem Energiecampus Nürnberg etwa Brennstoffzellen für Lkw entwickelt werden. Wie Söder in einem Interview mit den Nürnberg sagte, kam die Initiative von MAN, die Staatsregierung werde sie aufgreifen. Im Rahmen eines Forschungsfonds sollen zudem Unternehmen des Mittelstandes unterstützt werden, die hohe Aufwendungen für Zukunftstechnologien haben.

Weiter soll es im Großraum Nürnberg "Leuchtturmprojekte" für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz und der Robotik geben. Details der Initiative sollen im Herbst bekanntgegeben werden. Söder kündigte das "größte Programm eines Bundeslandes" in Deutschland an.

Politische Beschlüsse für den Klimaschutz

In der Umweltpolitik forderte der CSU-Vorsitzende einen "Jahrhundertvertrag" über alle Parteigrenzen hinweg. "Das ist keine parteipolitische Herausforderung, sondern eine staatspolitische", meinte er zum Klimaschutz. In seiner Zeit als bayerischer Umweltminister habe er für die Umwelt "einiges vorangebracht", so Söder. "Gentechnikfreies Bayern, den sanften Donauausbau oder den Wöhrder See in Nürnberg", führt er an.

Es gehe nicht um die Technologien, die seien vorhanden; sondern es brauche eine Strategie und politische Beschlüsse. Zugleich müssten der Klimaschutz und die Förderung der Konjunktur miteinander vereinbart werden.