SPD-Beben: Diese Politiker könnten auf Andrea Nahles folgen

Überblick: Einige wahrscheinliche und unwahrscheinliche Kandidaten - vor 57 Minuten

BERLIN - Die SPD ist nun in großer Not und muss binnen kurzer Zeit sowohl den Fraktions- als auch den Parteivorsitz neu besetzen. Als schwieriger gilt der Chefposten der SPD, denn dessen Inhaber(in) hat 450.000 Mitglieder mit höchst unterschiedlichen Ansichten zu vertreten. Wer kommt in Frage? Hier kommen die Prognosen!

Bilderstrecke zum Thema Kandidatencheck: Diese SPD-Größen könnten auf Nahles folgen Andrea Nahles legt sowohl ihr Amt als Fraktionschefin, als auch den Parteivorsitz nieder. Doch wer folgt auf die 48-Jährige an der Spitze der Sozialdemokraten? Wir haben uns mit wahrscheinlichen und eher unwahrscheinlichen Kandidaten auseinandergesetzt.



Harald Baumer