SPD-naher Wirtschaftsverband kritisiert Steuerpläne der Parteispitze

Mitglieder sehen grundlegende Reform des Steuersystems als drängender an - vor 1 Stunde

BERLIN - Das Wirtschaftsforum der SPD kritisiert die Pläne der Parteispitze für eine Besteuerung großer Vermögen. "Deutschland braucht aktuell keine Debatte über die Wiedereinführung einer Vermögensteuer", erklärte das Präsidium des Wirtschaftsforums am Montag in Berlin.

Die SPD stößt mit ihren Plänen zur Vermögenssteuer bisher auf wenige Gegenliebe. © Daniel Bockwoldt, dpa



Das Land benötige vielmehr eine "grundlegende Reform seines Steuersystems", mahnte Verbandspräsident Michael Frenzel. Das Forum versteht sich als unabhängiger unternehmerischer Berufsverband und organisiert den Austausch mit den sozialdemokratischen Verantwortungsträgern. Die vom SPD-Präsidium beschlossenen Eckpunkte sehen vor, dass die Besitzer der größten Vermögen in Deutschland 1 bis 1,5 Prozent pro Jahr an den Staat zahlen sollen. Besteuert werden sollen Grundbesitz, Immobilien, Unternehmensanteile und Barvermögen, wie der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag mitteilte. Betroffen sein sollen laut SPD nur Personen mit einem Vermögen von mehreren Millionen Euro.

Unbestreitbar hätten große Vermögen auch einen größeren Beitrag zum Gemeinwohl und zum Zusammenhalt der Gesellschaft zu leisten, betonte das Wirtschaftsforum. Der SPD-nahe Verband hält das vorgelegte Konzept aber für "risikoreich" und nennt es "Symbolpolitik", weil eine politische Mehrheit für die Wiedereinführung ausgeschlossen sei. Sinnvoller wären aus Sicht des Forums eine Prüfung von Privilegien etwa bei der Erbschaftsteuer, eine Neuordnung von Subventionen und Steuerprivilegien sowie die Schaffung besserer Rahmenbedingungen für Investitionen.

dpa