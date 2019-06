SPD-Politiker pochen auf sozial abgefederten Klimaschutz

Sozialdemokraten kritisieren die Hypermoralisierung der Klimafrage - vor 5 Stunden

BERLIN - Mehrere SPD-Politiker mahnen beim Klimaschutz zu wirtschaftlicher Vernunft und sozialem Ausgleich - auch die Grünen kommen bei den Sozialdemokraten nicht gut weg.

"Klimaschutz um den Preis einer Deindustrialisierung Deutschlands kann nicht funktionieren, weil Klimaschutz eben auch Zustimmung braucht", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Welt am Sonntag. "Wir müssen es schaffen, den dazu nötigen großen Umbau einer Industriegesellschaft so zu organisieren, dass die Folgen für die direkt Betroffenen erträglich bleiben." Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Sebastian Hartmann warnte: "Hierzu muss eine veränderte, CO2-neutrale Energie- und Wärmeerzeugung und Mobilität für alle im Land bezahlbar bleiben", sagte er der Zeitung.

Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises der SPD, Johannes Kahrs, kritisierte die Grünen. Sie forderten "so viel, wie nur geht, ohne Rücksicht auf irgendjemanden". Seine Partei übernehme Verantwortung, "um all diejenigen zu schützen, die die Klimaschutzforderungen der Grünen überfordern würden".

Brandenburgs wahlkämpfender Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die diskutierte Einführung einer Kohlendioxid-Steuer nur für akzeptabel, wenn Bürger mit kleinem und mittlerem Einkommen "einen vollen finanziellen Ausgleich bekommen", wie er der Welt am Sonntag sagte.

Der ebenfalls der SPD angehörende Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, beklagte überzogene Vorstellungen. Es gehe um eine Riesenanstrengung, für die Kompromisse und ein gesellschaftlicher Konsens nötig seien. "Die derzeitige Hypermoralisierung der Klimafrage bewirkt aber genau das Gegenteil: Sie spaltet die Gesellschaft. Die einen Wähler werden zu den Grünen getrieben, die anderen zur AfD", sagte er. "Man kann nicht gleichzeitig gegen Kohleverstromung sein und gegen den Bau von Stromtrassen."

Auch die CDU pocht darauf, beim Klimaschutz die Bedürfnisse der Wirtschaft und sozialen Belange der Bürger zu berücksichtigen.

Bilderstrecke zum Thema

Die einen jubeln, die anderen machen betretene Gesichter, und wieder andere sind zumindest einigermaßen zufrieden: Am Sonntag war Europawahl. Die Wahlbeteiligung war auch in Mittelfranken höher als noch 2014, was den fränkischen Politikern allerhand Stimmen brachte - oder eben nicht. Das sagen sie zum Wahlergebnis.