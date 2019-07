Staufreier Brenner? Vielleicht im nächsten Jahrzehnt

Eine schnelle Entlastung für Urlauber und Anwohner ist nicht in Sicht - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Zu einem traditionellen Sommerurlaub in Italien gehört das im Stau Stehen bei brütender Hitze am Brenner einfach dazu. Nun gibt es aber einen Schuldigen, auf den sich die Wut lenken lässt: die Tiroler Landesregierung. Doch so einfach ist es nicht, kommentiert NN-Redakteur Manuel Kugler.

Autos und Lkw fahren zwischen Patsch und Schönberg am Brenner über die Europabrücke. Heute kommen die beteiligten Regierungsvertreter in Berlin zusammen. © Sven Hoppe/dpa



Autos und Lkw fahren zwischen Patsch und Schönberg am Brenner über die Europabrücke. Heute kommen die beteiligten Regierungsvertreter in Berlin zusammen. Foto: Sven Hoppe/dpa



Noch einmal wird mancher Familienvater heute das Auto durchchecken - damit es spätestens am Samstag in aller Herrgottsfrühe losgehen kann mit dem Sommerurlaub. Zwischen hier und Italien liegt dann nur noch eine Autofahrt. Mitunter kann die aber ziemlich lang, ziemlich heiß und ziemlich stressig werden. „Die Reiserouten werden zeitweise zum Dauerparkplatz", sagt der ADAC bereits voraus.

Verschärft wird die Lage durch die Entscheidung der Tiroler Landesregierung, den Autofahrern die Ausweichrouten zu nehmen. Das Abfahren bei Stau ist an den Ferien-Wochenenden verboten - damit sollen die Dorfbewohner vor der Blechlawine geschützt werden, die sich durch die Alpen wälzt. Die Entscheidung, die für viel Ärger in Deutschland sorgte, ist heute Thema beim Berliner Gipfeltreffen der Verkehrsminister von Deutschland, Österreich und Bayern sowie des Landeshauptmanns von Tirol.

Wenn es schlecht läuft, bringt das Treffen nur mehr von dem, was wir die vergangenen Wochen schon hatten: gegenseitige Schuldzuweisungen. Wie der bayerische Vorwurf, Tiroler Abfahrverbote und Lkw-Blockabfertigung seien diskriminierend und ein Fall für den Europäischen Gerichtshof, und die Tiroler Antwort darauf, das bayerische Poltern sei doch bloß eine billige Retourkutsche für die juristische Niederlage Deutschlands (respektive der CSU) im Streit um die Pkw-Maut.

Wenn es gut läuft, präsentieren die Beteiligten einen Aktionsplan mit Maßnahmen, die für Entlastung auf der Strecke sorgen sollen. Auf dem Tisch liegen ja einige Vorschläge, darunter eine Korridormaut, die die Brenner-Passage für Lkw verteuern würde. Immerhin.

Verlagert, nicht gelöst

Nur. Selbst bei einer Einigung auf solche Maßnahmen würde das Problem der massiven Verkehrsbelastung verlagert, nicht aber gelöst. Echte Entlastung bringt - eine eigentlich recht banale Erkenntnis - nur eine Verlagerung des (Schwerlast-)Verkehrs weg von der Straße und auf die Schiene. Das Potenzial dafür hat der Brenner-Basistunnel. Doch der wird, wenn überhaupt, frühestens 2028 fertig, die deutsche Zubringerstrecke sogar erst 2038. Schuld daran ist der schleppende Schienenausbau im bayerischen Inntal - was zeigt, dass es sich die CSU mit ihren Schuldzuweisungen an Tirol ziemlich einfach macht.

Dass ein Ende des Staus am Brenner erst so spät in Sicht ist, werden die vier Verkehrsminister heute sicher nicht so deutlich sagen. "Entspannt über den Brenner - im nächsten Jahrzehnt!", das käme bei deutschen Urlaubern und Tiroler Dorfbewohnern nicht gut an. Es wäre aber ehrlicher, als ihnen mit einem Aktionsplan falsche Hoffnungen zu machen.