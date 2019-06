Steht Bundesagentur-Chefin Holsboer vor dem Aus?

vor 59 Minuten

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass Valerie Holsboer in den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit einzog. Nun droht der Münchnerin nach einem Medienbericht die vorzeitige Ablösung. Der Name einer Nachfolgerin kursiert bereits.

Seit April 2017 im Vorstand der Bundesagentur: Valerie Holsboer. Foto: Michael Matejka



Laut Bild am Sonntag wolle der Verwaltungsrat, das oberste Entscheidungsgremium der Bundesagentur für Arbeit, Valerie Holsboer bereits in seiner Sitzung am 12. Juli abberufen - dabei läuft ihr Vertrag noch gut drei Jahre. Voraussetzung für die Ablösung ist eine Mehrheit in der Runde, in der zu gleichen Teilen Vertreter der Gewerkschaften, der Arbeitgeber und des Staates sitzen.

Hintergrund ist ein angeblicher Machtkampf in der Behörde: Holsboer, die in der Bundesagentur die Bereiche Finanzen und Personal verantwortet, soll insbesondere bei den Arbeitgeberverbänden in Ungnade gefallen sein. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die 42-Jährige einst von den Arbeitgebern für den Vorstandsposten nominiert worden war.

Die Hoffnung, dass sie ein Gegengewicht zu Behördenchef Detlef Scheele, einem SPD-Politiker, bildet, habe sich in Augen der Arbeitgeber zu wenig erfüllt, mutmaßt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Innerhalb der 100.000-Mitarbeiter-Behörde hat sich Holsboer dagegen ein hohes Ansehen erworben, wenngleich ihr Projekt eines "Kulturwandels" auch dort auf Widerstände trifft.

Als mögliche Nachfolgerin ist dem Bild-Bericht zufolge Christiane Schönefeld im Gespräch. Die 61-Jährige ist derzeit Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesagentur-Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen.

