"Tagesspiegel": Sigmar Gabriel beendet seine politische Karriere

Ehemaliger SPD-Vorsitzender will nicht wieder in den Bundestag - vor 1 Stunde

BERLIN - Sigmar Gabriel (SPD) möchte seine politische Laufbahn beenden. Bei der nächsten Wahl stehe er nicht mehr für den Bundestag zur Verfügung, berichtete der Tagesspiegel.

Für Sigmar Gabriel geht eine Ära zu Ende: Laut Angaben des Tagesspiegel möchte der ehemalige SPD-Vorsitzende seine politische Karriere beenden und nicht mehr für den Bundestag kandidieren. © dpa



Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat nach Informationen des Tagesspiegel (Sonntagausgabe) offenbar bereits Anfang Mai die drei Vorsitzenden seiner regionalen SPD-Kreisverbände darüber unterrichtet, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr für den deutschen Bundestag kandidieren wird. Es hieß, Gabriel sei schon länger fest entschlossen gewesen, seine politische Laufbahn endgültig zu beenden, berichtet der Tagesspiegel am Sonntag. Gabriel habe diese Entscheidung aber vor der Europawahl nicht öffentlich machen wollen, um keine zusätzliche Unruhe in den Wahlkampf zu bringen. Die Partei am Ort solle aber genug Zeit haben, eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten zu finden. Gabriel selbst wollte sich auf Anfrage des Tagesspiegel dazu nicht äußern.

nb