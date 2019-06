Trump in Osaka: Mord an Khashoggi ist "furchtbar"

Der US-Präsident verteidigte aber die saudische Regierung - vor 9 Minuten

OSAKA - US-Präsident Donald Trump hat den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi erstmal öffentlich als „furchtbar“ bezeichnet, die saudische Regierung um Kronprinz Mohammed bin Salman aber verteidigt. Trump verwies auf die Strafverfolgung gegen 13 Verdächtige in Saudi-Arabien.

„Eine Menge Dinge passieren in Saudi-Arabien“, sagte Trump. Er war zuvor dafür kritisiert worden, dass er das Thema Khashoggi bei einer öffentlichen Begegnung mit dem Kronprinzen am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka nicht aufgebracht hatte.

Es sei nicht so, dass er sich das nicht getraut habe, sagte Trump. „Es macht mir nichts aus, Menschen anzugehen“, sagte der US-Präsident. Er komme aber auch mit vielen Menschen sehr gut aus. Ausdrücklich nannte er den russichen Präsidenten Wladimir Putin und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, aber auch andere führende Weltpolitiker. "Das sind alles feine Leute."

Bilderstrecke zum Thema

Am 20. Januar 2017 wurde der Immobilien-Milliardär Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Längst ist klar: Einen solchen Präsidenten hatten die USA noch nie. Ständig gibt es Show und Selbstlob, während Fehler immer auf die Kappe anderer gehen. Und in der Substanz: Abreißen, was seine Amtsvorgänger in 70 Jahren amerikanischer Außenpolitik aufgebaut haben.