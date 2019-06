Trump nach Drohnen-Abschuss: Iran hat "sehr großen Fehler" gemacht

US-Präsident meldete sich bislang nur via Twitter zu Wort - vor 1 Stunde

WASHINGTON - Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran hat US-Präsident Donald Trump Vorwürfe gegen die Führung in Teheran erhoben. Es droht eine Spirale, die in einem Krieg am Persischen Golf münden könnte.

"Der Iran hat einen sehr großen Fehler gemacht!", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Zuvor hatten die US-Streitkräfte den Abschuss ihrer Drohne als "nicht provozierten Angriff" verurteilt. Nach Angaben des US-Zentralkommando Centcom, das die Truppen im Nahen Osten führt, wurde die Drohne vom Typ "RQ-4A Global Hawk" im internationalen Luftraum abgeschossen. Der Iran wirft den USA dagegen vor, das unbemannte Flugzeug sei in den Luftraum des Landes eingedrungen und deswegen abgeschossen worden.

dpa