Trump will Alaskas Regenwälder zur Abholzung freigeben

WASHINGTON - Donald Trump will offenbar einen gewaltigen Teil der Regenwälder in Alaska für Holzfirmen öffnen. Der US-Präsident weist laut einem Medienbericht seinen Agrarminister an, alte Verbote endlich aufzuheben.

Die Polarregion Alaka ist wie keine andere auf der Welt vom Klimawandel betroffen, die Temperatur steigt bedrohlich. Nun will Präsident Trump die Verbote für die Abholzung lockern. © Michael Donhauser



Alle Blicke sind derzeit auf Brasilien gerichtet, seit dort die Regenwälder in großem Ausmaß brennen und der Präsident des Landes, Jair Bolsonaro, trotz gegenteiliger Beteuerung offenbar nicht wirklich bereit ist, dagegen einzuschreiten. Nun aber könnte auch ein anderer Regenwald gefährdet sein: der riesige, 9,5 Millionen Hektar große Tongass National Forest in Alaska, eines der größten Stücke intakten gemäßigten Regenwaldes auf dem gesamten Globus.

Wie die Washington Post berichtet, hat US-Präsident Donald Trump seinen Landwirtschaftsminister Sonny Perdue angewiesen, das Holzeinschlagverbot für den Tongass-Wald aufzuheben, das der damalige Präsident Bill Clinton im Jahr 2001 noch kurz vor seinem Amtsende verfügt hatte. Dies bestätigten drei Personen, die die Angelegenheit mit Gouverneur Mike Dunleavy an Bord von Air Force One besprochen hatten, mit der Präsident Trump vom G 7-Gipfel im französischen Biarritz zurück in die USA flog.

Gouverneur als treibende Kraft

Die Entscheidung ist noch nicht offiziell. Es gibt allerdings seit Jahrzehnten immer wieder Vorstöße, um Teile Alaskas für die kommerzielle Ausbeutung freizugeben. Insbesondere Gouverneur Dunleavy war dabei eine treibende Kraft. Ihm geht es nicht nur um das Verbot der Abholzung alter Baumbestände, sondern auch um die Zulassung von Bergbau- und Energie-Projekten.

Der Tongass National Forest gilt als Rückzugsort für viele Tierarten und bietet spektakuläre Landschaften für Urlauber. Nach Angaben der "Washington Post" hängen im südöstlichen Alaska rund 17 Prozent der Arbeitsplätze vom Tourismus ab.

Kurz bevor der damalige Präsident Clinton Anfang 2001 sein Amt an George W. Bush übergab, hatte er noch umfangreiche Schutzmaßnahmen für Alaska verhängt. Unter anderem verbieten die Vorschriften in einem 58,5 Millionen Hektar großen Gebiet den Bau von Straßen. Republikanische Politiker hatten immer wieder versucht, dieses Verbot wieder abzuschaffen, scheiterten aber regelmäßig an den Gerichten.

Verlässlicher Mitstreiter

In Trump hat Alaskas Gouverneur Dunleavy nun aber einen verlässlichen Mitstreiter gefunden. "Er glaubt wirklich an die Möglichkeiten hier in Alaska und hat alles getan, um mit uns an unseren Anliegen in Sachen Bergbau und Holzeinschlag zu arbeiten", erklärte der Republikaner. "Wir arbeiten an einer ganzen Reihe von Dingen zusammen, aber der Präsident kümmert sich sehr um den Bundesstaat Alaska. "

