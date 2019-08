Trump will Vorherrschaft im Weltall erlangen

US-Militär soll mit "Space Command" Angriffe abwehren - vor 1 Stunde

WASHINGTON - Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter will US-Präsident Donald Trump die Sicherheit seines Landes sichern. Ein neues Führungskommando des Militärs soll diese Aufgabe zukünftig im Weltall übernehmen.

Mit der Gründung des "Space Command" will Trump die Bedeutung des Weltalls für Amerikas nationale Sicherheit betonen. © Carolyn Kaster, dpa

Das neue Führungskommando der US-Streitkräfte für Einsätze im Weltraum nimmt seine Arbeit auf. Verteidigungsminister Mark Esper habe das "Space Command" als elftes Führungskommando des Militärs etabliert, teilte das Ministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Schritt unterstreiche die Bedeutung des Weltalls für Amerikas nationale Sicherheit, sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses.

"Wenn es darum geht, Amerika zu verteidigen, reicht es nicht, nur eine amerikanische Präsenz im Weltraum zu haben", sagte Trump. "Wir müssen amerikanische Vorherrschaft im Weltall haben." Die Feinde der USA könnten in der Umlaufbahn der Erde mit neuer Technologie Satelliten angreifen, die "entscheidend sind für unsere Einsätze auf dem Schlachtfeld und für unser Leben zu Hause", warnte Trump. Einsätze im Weltraum erlaubten es den USA zudem, auf ihr Staatsgebiet abgefeuerte Raketen zu erkennen und zu zerstören, sagte er.

