Trumps Mauer: US-Gericht erlaubt Bau mit Pentagon-Geld

Geburtsdatum: 14. Juni 1946

Beruf, Funktion: US-Präsident

Kurzbeschreibung: Donald John Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Als Nachfolger von Barack Obama polarisiert er wie kein anderer, seine Politik ist sehr umstritten. Bevor Trump für das Präsidentschaftsamt kandidierte war er CEO der Trump Organiziation, die in der Immobilien- und Unterhaltungsbranche aktiv ist. Der am 14. Juni 1943 geborene Unternehmer ist Milliardär und seit Jahren einer der prominentesten Persönlichkeiten in den USA. Insbesondere seine „Twitter“-Aktivität stellt eine Neuheit dar, der US-Präsident scheut sich nicht, über den Kurznachrichtendienst seine politische Meinung kundzutun und das oftmals in sehr ausgefallener Wortwahl. Schon der Wahlkampf im Jahr 2016 gegen die Demokratin Hillary Clinton wurde von Experten als Schlammschlacht bezeichnet. Am 8. November gewann er die Wahl gegen Clinton, seine Einführung in das Präsidentenamt efolgte am 20. Januar 2017.

Internet: https://www.whitehouse.gov/

Themenarchiv Donald Trump