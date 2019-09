Umweltschutz: Grüne setzen sich für Luftballon-Verbot ein

"Vögel fressen die Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen" - vor 41 Minuten

HANNOVER - Kinderfeste, Geburtstage und Firmenfeiern: Überall erfreuen sich Menschen an Luftballons, nicht aber die Grünen in Niedersachsen. Aus Umwelt- und Tierschutzgründen fordern sie jetzt ein Verbot der bunten Ballons.

Die Grünen in Niedersachsen wollen Luftballons auf Umweltschutzgründen abschaffen. © dpa/Stephanie Pilick



Mit Blick auf die Umwelt sprechen sich die Grünen in Niedersachsen für ein Verbot von Luftballons aus. Einmal in die Luft gelassen, landeten die Ballons in den meisten Fällen in der Natur. "Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen", sagte Grünen-Landeschefin Anne Kura im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Auch Ballons aus Naturlatex seien daher keine echte Alternative.

Die Grünen-Landeschefin reagiert mit ihre Forderung auf den Beschluss der Stadt Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Wie der Umweltausschuss am Montag mit Stimmen aller Fraktion beschlossen hatte, soll hier zum Schutz der Umwelt bei Veranstaltungen der Stadt Gütersloh auf fliegende Gasluftballons verzichtet werden. Betroffen seien alle städtischen Veranstaltungen und somit auch Kindergärten und Schulen.

"Rettet die Welt ganz bestimmt nicht"

"Auf der einen Seite steht das kurze schöne Bild von bunten Ballons in der Luft, auf der anderen das von verendeten Vögeln", sagte Kura der NOZ. Das niedersächsische Umweltministerium lehnte die Verbotsforderung bislang ab.

"In den Himmel steigende Luftballons haben die Menschen schon immer mit Träumen und Hoffnungen verbunden", sagte ein Sprecher von Landesumweltminister Olaf Lies (SPD). "Ein Ballonverbot rettet die Welt ganz bestimmt nicht."

jm