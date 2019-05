US-Wahl 2020: Diese Kandidaten fordern Trump heraus

WASHINGTON - Es ist das größte Bewerberfeld in der Geschichte der US-Demokraten: 23 Frauen und Männer wollen Donald Trump im kommenden Jahr aus dem Amt jagen. Wir stellen in einer Bildergalerie die wichtigsten Bewerber vor. Zum Zünglein an der Waage könnte ein Milliardär werden, der womöglich als Unabhängiger ins Rennen geht.

Bilderstrecke zum Thema Vom coolen Joe zum Südstaaten-Kennedy: Trumps Herausforderer Am 3. November 2020 entscheiden die Vereinigten Staaten darüber, wer das Land in den nächsten vier Jahren führen wird. Gegen Amtsinhaber Donald Trump haben sich zahlreiche Kandidaten in Stellung gebracht - einer davon sogar in Trumps eigener Partei. Wir stellen die aussichtsreichsten Präsidentschaftsbewerber vor.



