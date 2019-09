Verfassungsschutz: Zahl der Reichsbürger in Bayern geht zurück

Behörde zieht Halbjahresbilanz - Neue Erkenntnisse zu Cyberattacken - vor 23 Minuten

MÜNCHEN - Weniger Reichsbürger, dafür mehr Cyberattacken und Spionageaktivitäten: Der Verfassungsschutz veröffentlicht in seinem Halbjahresbericht neue Erkenntnisse aus der Ermittlungsarbeit.

In Bayern nutzen Extremisten vermehrt digitale Medien, um ihr Gedankengut zu verbreiten. Das geht nach Angaben des bayerischen Innenministeriums aus der Halbjahresbilanz des Verfassungsschutzes hervor. Extremistischen Gruppen gehe es vor allem darum, ihre Anhänger zu radikalisieren und auf diese Weise mit der eigenen Ideologie in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen.

Details dazu will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München präsentieren. Auch die Rolle radikaler Frauen im Islamismus werde beleuchtet. Nach Angaben des Ministeriums gibt es zudem eine Zunahme von Cyberattacken und Spionageaktivitäten. Die Zahl der Reichsbürger sei dagegen rückläufig.

dpa