Video: Das fordert die "Fridays for Future"-Bewegung

Am Freitag wird wieder weltweit gestreikt - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - "Fridays for Future" ist spätestens seit dem Start ins neue Schuljahr wieder in aller Munde - doch was fordert die Bewegung eigentlich für Deutschland und wie wollen die Klimastreiker ihre gewünschten Ziele erreichen?

Unter dem Hashtag #allefürsklima rufen die "Fridays for Future"-Veranstalter am Freitag zum weltweiten Klimastreik auf. Auch in der Region werden dann wieder viele Schüler kreative Kritik-Plakate und Schilder mit Forderungen in die Luft strecken. Aus den Anliegen, Sorgen und Wünschen Tausender Schüler in Deutschland sind in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Forschern mittlerweile konkrete Forderungen entstanden, die die FFF-Bewegung an die Politik stellt.

Zum einen wäre da die "Nettonull", die die Jugendlichen bis 2035 erreicht sehen wollen. Das bedeutet, dass bis spätestens 2035 in Deutschland nicht mehr CO2 produziert werden soll, als etwa durch die Natur oder Speichersysteme kompensiert werden kann. Die weiteren Forderungen der Bewegung für Deutschland im Video:

eli