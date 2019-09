Auch in dieser Woche gab es wieder jede Menge spektakuläre, witzige aber auch beklemmende Bilder - zum Beispiel vom Eintreffen von Klima-Aktivistin Greta Thunberg in New York nach ihrer 15-tägigen Atlantik-Überquerung auf einer Rennyacht oder von den Menschen in Florida, die sich auf Hurrikan "Dorian" vorbereiten.