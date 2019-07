Ursula Gertrud von der Leyen wurde am 8. Oktober 1958 in Brüssel geboren. Dort verbrachte sie mit ihren fünf Brüdern den Großteil ihrer Kindheit, bevor die Familie nach Ilten in die Nähe von Hannover zog. Bis heute beherrscht sie neben Englisch auch die französische Sprache fließend. © Maurizio Gambarini