Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin: Von der Leyen beschwört Einheit

Versprechen für ein klimaneutrales Europa bis 2050 - vor 44 Minuten

STRASSBURG - In ihrer Bewerbungsrede für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen die europäische Einheit beschworen. Nur dann könne sich Europa in der Welt behaupten, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Alle Entwicklungen lesen Sie in unserem Live-Blog!

dpa