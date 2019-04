Wegen Wohnungsnot: Grüne wollen Mietobergrenze

Missbrauch und Verstöße sollen mit bis zu 50.000 Euro sanktioniert werden - vor 1 Stunde

BERLIN - Für Gebiete mit Wohnungsnot fordern die Grünen eine Mietobergrenze. Bei einer Neuvermietung solle der Mietpreis höchstens fünf Prozent über der ortsüblichen Miete liegen, heißt es in einem Entwurf für einen Fraktionsbeschluss.

In München sind die Mietpreise auf dem Höchststand. Wohnraum ist kaum noch bezahlbar. © Nicolas Armer/Archiv (dpa)

"Wohnen ist die soziale Frage schlechthin. Ein weiteres Explodieren der Mietkosten müssen wir verhindern", sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt gegenüber Spiegel Online. In dem Entwurf für einen Fraktionsbeschluss, der dem Nachrichtenmagazin vorliegt, heißt es demnach, bei einer Neuvermietung solle der Mietpreis höchstens fünf Prozent über der ortsüblichen Miete liegen.

"Für Gebiete mit Wohnungsnot wollen wir rechtssichere regionale Mietobergrenzen", sagte Göring-Eckardt. "Dort darf die Miete höchstens um 3 Prozent im Jahr steigen, jedoch nicht über die ortsübliche Miete." Missbrauch und überhöhte Mietforderungen sollten mit bis zu 50.000 Euro sanktioniert werden können. Ein Grünen-Sprecher sagte am Samstag, der Entwurf solle kommenden Freitag in Potsdam auf der Frühjahrsklausur der Fraktion verabschiedet werden.

