Wirbel um Mathe-Abi in Bayern: Entscheidung noch offen

Erst müssen Ergebnisse der Erstkorrekturen von Schulen abgefragt werden - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Eine Entscheidung über die möglicherweise zu schwere Abiturprüfung in Mathematik steht in Bayern noch aus. "Wir rechnen mit Ergebnissen nächste Woche", teilte ein Sprecher des Kultusministeriums am Donnerstag in München mit.

Es würden vorab Ergebnisse der Erstkorrektur an den Schulen abgefragt, "um eine erste vorläufige Einschätzung vornehmen zu können". Nach den Prüfungen am vergangenen Freitag war Kritik lautgeworden, einige Fragen seien zu kompliziert und die Bearbeitungszeit für manche Aufgaben zu kurz gewesen. Im Internet wurden in mehreren Bundesländern Petitionen mit der Forderung gestartet, dass die Benotung dem Schwierigkeitsgrad angepasst werden soll. Den Ausgangs- und Schwerpunkt bildete dabei Bayern. Allein dort unterschrieben bis Donnerstagnachmittag mehr als 69.000 Unterstützer.

dpa