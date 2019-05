Wissenschaftler stellen fest: Jugend ist politisch motivierter als früher

Vor zehn Jahren noch deutlich weniger Interesse - vor 22 Minuten

BERLIN - Eine Schülerin aus Schweden bringt eine weltweite Protestbewegung für den Klimaschutz in Gang. In vielen deutschen Städten machen junge Leute mit. Sind Jugendliche heute politischer als noch vor Jahren?

Seit längerem gehen freitags Schüler statt in die Schule auf die Straße und fordern von der Bundesregierung, mehr für den Klimaschutz zu tun. © Roland Fengler



Seit längerem gehen freitags Schüler statt in die Schule auf die Straße und fordern von der Bundesregierung, mehr für den Klimaschutz zu tun. Foto: Roland Fengler



Auf die Klima-Demo und Mitreden in Jugendparlamenten: Es gibt in vielen Städten Jugendliche, die sich politisch engagieren. Am Freitag startet zum Beispiel in Berlin ein vom Bund initiiertes Treffen von Hunderten jungen Leuten zu politischen Themen. Am augenfälligsten: Seit längerem gehen freitags Schüler statt in die Schule auf die Straße und fordern von der Bundesregierung, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die schwedische Schülerin Greta Thunberg brachte diese weltweite Bewegung in Gang. Was ist mit der Jugend los? Ist sie politischer als noch vor Jahren?

Von Wissenschaftlern ist zu hören, dass das politische Interesse bei Jugendlichen in Deutschland zugenommen habe. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann, der für die Hertie School of Governance in Berlin tätig ist und mehrere Jugendstudien (Shell-Studien) mitverfasste, beobachtet ein Verantwortungsgefühl bei der jungen Generation für die Gemeinschaft und für das Gemeinwesen. "Seit 15 Jahren haben wir das so nicht gehabt", sagt er.

Bilderstrecke zum Thema Plakate, Proteste und Pläne: Demo #FridaysForFuture in Nürnberg "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut". Auch der Regen hat am Freitag tausende Schüler, Studenten und Unterstützer nicht vor einem lautstarken Protestzug durch die Nürnberger Innenstadt abgehalten. Der Klimastreik unter dem Motto #FridaysForFuture erreicht an diesem Tag seinen Höhepunkt. Sprechende Plakate, mutige Redner - Wir haben die Bilder dazu!



Vor mehr als zehn Jahren hätten Jugendliche noch deutlich weniger Interesse an Politik gezeigt. Der Bildungsforscher erklärt sich das so: In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sinke das Interesse, weil man sich um sich selbst kümmere und Absicherungsstrategien verfolge. "Je günstiger die Einschätzung der jungen Leute für ihre Zukunft-Strukturen vor allem im beruflichen Sektor sind, desto freier fühlen sie sich und fangen an nachzudenken: In welcher Welt leben wir denn hier und wo liegen die wirklichen Probleme?"

Mehr junge Teilnehmer an Europawahl

An den aktuellen Klima-Demos ("Fridays-for-Future") zeige sich auch, dass junge Leute nicht nur politisch interessiert seien, sondern dass sie das auch in politische Aktionen umsetzen können. Hurrelmann betont zugleich, dass der Anteil der politisch aktiven Jugendlichen viel geringer sei im Vergleich zu Jugendlichen, die nur politisch interessiert sind. Dabei bräuchten Parteien dringend junge Leute, sagt er.

Auch die Leiterin des Kompetenzteams Jugend beim Deutschen Jugendinstitut, Martina Gille, schlussfolgert aus Befragungen, dass das politische Interesse bei Jugendlichen – also bei unter 25-Jährigen – im vergangenen Jahrzehnt leicht angestiegen sei. Als Anhaltspunkte gelten demnach zum Beispiel Nachfragen danach, ob sich Jugendliche zuhause mit den Eltern oder in der Schule zu politischen Themen austauschen. Gille geht auch davon aus, dass für die Europawahl mehr junge Leute mobilisiert werden könnten als es in der Vergangenheit der Fall war.

Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in der Gruppe der 18- bis 20-Jährigen bei 69,9 Prozent. Das war ein höherer Wert als 2013 (63,7 Prozent), wie aus Zahlen des Bundeswahlleiters hervorgeht. Die Wahlbeteiligung aller Wähler stieg zwar auch an, innerhalb der Gruppe der jüngsten Wähler (18 bis 20 Jahre) aber vergleichsweise deutlicher.

Bundesregierung könnte Jugendstrategie ändern

Die Bundeszentrale für politische Bildung nimmt eine verstärkte Nachfrage von jungen Leute nach inhaltlichen Angeboten der Einrichtung wahr, wie Sprecher Daniel Kraft betont. Auch speziell an der Erstellung des Wahl-O-Maten, bei dem Jugendliche vorab mitwirken konnten, sei das Interesse stetig gestiegen. Bei dem Online-Angebot können Wähler die Positionen der Parteien mit der eigenen Meinung abgleichen und so eine Entscheidungshilfe für eine Wahl bekommen.

Bei den Jugendpolitiktagen in Berlin wird es Workshops und Diskussionsrunden geben. Das Format geht in die zweite Runde, erstmals gab es dieses Treffen im Jahre 2017. 450 junge Leute aus ganz Deutschland werden erwartet, wie Projektmitarbeiterin Yvonne Elfriede Hein sagt. Die Teilnehmer seien zwischen 16 und 27 Jahre alt - das Durchschnittsalter liege bei 21 Jahren. Man habe nach einer vielfältigen Gruppe gesucht – von politisch engagiert bis gar nicht politisch engagiert.

Bilderstrecke zum Thema Fridays For Future: Demonstration gegen Klimawandel vor Lorenzkirche Um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, dass es wichtig ist, dass sich in den Köpfen der Politik, Wirtschaft und dem Rest der Welt etwas verändert, gingen am Freitag in Nürnberg etwa 60 Schülerinnen und Schüler auf die Straße.



Bei dem Treffen, das bis Sonntag dauert, sollen Empfehlungen und Positionen erarbeitet werden, die dann in die Jugendstrategie der Bundesregierung einfließen könnten. Diese Strategie ist noch im Entwicklungsprozess. Ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums teilt mit, man wolle erreichen, dass sich das gesamte Kabinett verbindlich zur Verantwortung für die Jugend bekennt. Die ganze Bundesregierung müsse ihren Teil dazu beitragen, Jugend zu beteiligen, Politik für und mit Jugendlichen zu machen.

dpa