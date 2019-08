Ziel Mallorca: Spanien schickt Marineschiff zur "Open Arms"

Mehr als ein Dutzend Migranten sprangen am Dienstag ins Wasser - vor 47 Minuten

MADRID - Die spanische Regierung wird ein Marineschiff zum vor der italienischen Insel Lampedusa liegenden Rettungsschiff "Open Arms" schicken. Die "Audaz" solle die "Open Arms" von dort bis zum Hafen von Palma de Mallorca begleiten, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

Seit fast drei Wochen ist das Rettungsschiff "Open Arms" vor Lampedusa auf See. Die spanische Regierung kündigte am Dienstag an, ein Marineschiff dorthin zu schicken. © ALESSANDRO SERRANO, AFP



Das Schiff werde seit dem Morgen nahe der andalusischen Stadt Cádiz für die Überfahrt vorbereitet. Die Regierung in Madrid halte dies für die "angemessenste Lösung", hieß es.

Sie hatte der "Open Arms" nach einer wochenlangen Weigerung Italiens, die Migranten an Land zu lassen, am Montag den nächstgelegenen spanischen Hafen angeboten. Das sind Menorca oder Mallorca. Jedoch sah sich die NGO nicht in der Lage, in der prekären Lage an Bord allein noch tagelang quer über das Mittelmeer zu fahren.

Die Lage war zuvor an Bord des Schiffes eskaliert: Mehr als ein Dutzend Migranten sprangen am Dienstag ins Wasser und versuchten, die einige Hundert Meter entfernt liegende italienische Insel Lampedusa schwimmend zu erreichen.

