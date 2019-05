Am 26. Mai ist Europawahl. Dazu lassen wir Stimmen aus allen 28 Mitgliedstaaten der EU zu Wort kommen. Auch viele NN-Leser aus Franken und der Oberpfalz melden sich zu Wort - und beschreiben, was ihnen Europa bedeutet.

Sie stehen nicht in der ersten Reihe auf der politischen Bühne in Brüssel. Und doch gehören sie zu den Mächtigen, die die Geschicke der Union an entscheidender Stelle mitbestimmen. Zwar überlagert das Bild der Bundeskanzlerin den Blick auf die deutschen Männer und Frauen dahinter. Aber dennoch lenken diese ausgewählten Persönlichkeiten den Kurs der EU mit.