Prinz William: Liebe ist stärker als Hass

vor 1 Stunde

CHRISTCHURCH - Der britische Prinz William hat die Muslime der neuseeländischen Stadt Christchurch für ihre Haltung nach dem Terrorangriff vor sechs Wochen gelobt.

Prinz William im Gespräch mit Imam Gamel Fouda während des Besuchs der Al-Noor-Moschee. © Tracey Nearmy/Pool Reuters/AP (dpa)



Bei einem Besuch in der Al-Nur-Moschee, die Ziel des Anschlags war, sagte der britische Thronfolger am Freitag: "Sie haben gezeigt, wie man auf Hass antworten muss - mit Liebe. Mögen die Kräfte der Liebe immer stärker sein als die Kräfte des Hasses."

Prinz William mit Farid Achmad bei seinem Besuch in der Al-Noor-Moschee. Achmads Frau wurde bei dem Anschlag auf die Moschee getötet. © Kensington Palast/Press Association Images (dpa)



William sprach vor etwa 160 Überlebenden des rassistisch motivierten Anschlags und Hinterbliebenen von Todesopfern. Seine Rede begann er mit einigen Worten in der Sprache von Neuseelands Maori-Ureinwohnern und dem arabischen Gruß "Salam aleikum" ("Friede sei mit Euch"). Insgesamt wurden bei dem Angriff auf zwei Moscheen am 15. März während der Freitagsgebete 50 Menschen getötet. Mehrere Dutzend wurden verletzt. Manche liegen noch immer im Krankenhaus.

Prinz William (l) begrüßt in der Al-Noor-Moschee ein junges muslimisches Gemeinschaftsmitglied neben Jacinda Ardern (2.v.r), Premierministerin von Neuseeland. © Joseph Johnson (dpa)



Zum Auftakt seines zweitägigen Neuseeland-Aufenthalts hatte der zweite in der britischen Thronfolge am Donnerstag in Auckland ein fünf Jahre altes muslimisches Mädchen in der Klinik besucht, das erst diese Woche aus dem Koma aufgewacht war. Auch in Christchurch stattete William Verletzten einen Besuch ab. Zudem ließ er sich auch die zweite Moschee zeigen. Ausdrücklich lobte er Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern für "außerordentliche Führungskraft" nach dem Anschlag.

Der britische Prinz William am Canterbury Earthquake National Memorial - einem Denkmal für die Opfer des Erdbebens in Christchurch im Februar 2011. © Martin Hunter (dpa)



Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 28 Jahre alter Rassist und Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslang Gefängnis. Mitte Juni hat er seinen nächsten Termin vor Gericht. Offen ist noch, wann der Prozess beginnen wird. Der Fall hat auch eine weltweite Debatte ausgelöst, wie künftig verhindert werden kann, dass solche Taten im Internet gezeigt werden.

Prinz William legte einen Kranz am Denkmal für die Opfer des Erdbebens in Christchurch im Februar 2011. © Martin Hunter (dpa)



Für William (36) war dies bereits der dritte Besuch in Neuseeland. Seine Großmutter Queen Elizabeth II. (93) ist offizielles Staatsoberhaupt des Pazifikstaats.

dpa