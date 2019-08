Ramsberg, Absberg und der FC/DJK sind weiter

Die drei Kreisligisten feierten im Totopokal Auswärtssiege - Stopfenheim und Ellingen sind draußen - vor 1 Minute

WEISSENBURG - Beim Totopokal hat der klassniedrigere Vereine im Normalfall Heimrecht. Sollten also die jeweiligen Gastgeber gewinnen, dann handelt es sich meistens um Überraschungen. Auswärtssiege hingegen bedeuten, dass sich die Favoriten durchgesetzt haben. In der ersten Hauptrunde des Fußballkreises Neumarkt/Jura gab es mehrheitlich Erfolge für die Auswärtsteams.

Enge Kiste: Der Kreisligist SG Ramsberg/St. Veit (Bildmitte Marco Böhm) setzte sich knapp mit 1:0 beim Kreisklassen-Aufsteiger FC Markt Berolzheim-Meinheim durch. © Foto: Uli Gruber



Das heißt, die höherklassigen Teams sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und Überraschungen bildeten die Ausnahme. Wie etwa in Polsingen: Dort gewann der Kreisklassist mit 3:2 gegen den Kreisligisten DJK Stopfenheim und zog in die nächste Runde ein. Mit der SpVgg Roth (1:0 gegen die DJK Göggelsbuch) behielt ein weiterer Kreisklassist die Oberhand gegen einen Kreisligisten. Ferner schaltete die SG Thalmässing/Eysölden (A-Klasse) die DJK Grafenberg (Kreisklasse) aus. Das war es dann aber schon mit dem Aufstand der "Underdogs". Die weiteren Heimsiege (Pyrbaum gegen Schwand 2:1 und Spalt gegen die SG Pfofeld/Theilenhofen 1:0) kamen unter gleichklassigen Mannschaften zustande.

Zu den Auswärtssiegern, die ihrem Favoritenstatus gerecht wurden, gehörten unter anderem der FC/DJK Weißenburg (4:3 in Dollnstein), die SG Ramsberg/St. Veit (1:0 in Berolzheim), der TSV Heideck (4:1 in Ellingen) und der TSV Absberg (6:0 bei der SG Heidenheim). Ein Spiel der ersten Runde (Penzendorf gegen TSV Feucht) fand erst am Donnerstag, 1. August. Dieses Match wollte Kreisspielleiter Markus Hutflesz noch abwarten, ehe er die Ansetzungen für die zweite Hauptrunde bekanntgab. Nachstehend die Kurzberichte von den Spielen mit Jura-Süd-Beteiligung.

DJK Dollnstein – FC/DJK Weißenburg 3:4: Sehr torreich ging es zwischen den beiden Ex-Kreispokalsiegern DJK Dollnstein und FC/DJK Weißenburg zu. Gleich in der 4. Minute brachte Jeremias Wagner die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der 18. Minute glich Robin Unger für den FC/DJK zum 1:1-Halbzeitstand aus. Nach dem Seitenwechsel zogen die Weißenburger auf 3:1 davon, als Sebastian Schön (51.) und Simon Britz (59.) trafen. DJK-Torjäger Axel Häring machte die Partie mit dem 2:3 in der 63. Minute wieder spannend. Ein Elfmeter, den Sebastian Schön verwandelte, sorgte dann für die Vorentscheidung zum 2:4 (78.). Kurz vor Schluss markierte Michael Hirsch den 3:4-Endstand.

FC Berolzheim-Meinheim – SG Ramsberg/St. Veit 0:1: Das Tor des Tages fiel bereits in der 3. Minute. Nico Schwarzer traf nach Vorarbeit von Andre Hofer zum 0:1 und ließ somit den Anhang der SG Ramsberg/St. Veit jubeln. Der Kreisklassen-Aufsteiger FC Markt Berolzheim-Meinheim spielte in der Folgezeit hervorragend mit, ließ aber mehrere, teils sehr gute Ausgleichschancen liegen. So blieb es beim knappen Sieg des Kreisligisten vor der schönen Kulisse von 120 Zuschauern.

TSG Ellingen – TSV Heideck 1:4: Die TSG Ellingen musste sich mit 1:4 gegen den TSV Heideck geschlagen geben. Der Kreisligist stellte die Weichen mit Treffern von Andreas Loy (18. Minute) und Michael Albrecht (33.) bereits in der ersten Halbzeit auf Sieg. Nach der Pause besorgte Jonas Leitner das 0:3 (70.), ehe TSG-Spielertrainer Mario Swierkot für den Kreisklassisten auf 1:3 verkürzte (82.). Den Schlusspunkt setzte dann wieder Heideck mit dem 1:4 durch Sebastian Bengel (87.).

SC Polsingen – DJK Stopfenheim 3:2: Bereits nach elf Minuten ging der SC Polsingen durch David Wurm mit 1:0 in Führung und profitierte sieben Minuten später beim 2:0 von einem unglücklichen Eigentor des Stopfenheimers Florian Schlund. Praktisch mit dem Pausenpfiff verkürzte Jonas Münch auf 2:1. So war Spannung für die zweite Hälfte vorprogrammiert. Nach einer Stunde legte der SCP jedoch zum 3:1 durch Sven Wimmer nach und ließ sich den Sieg dann auch nicht mehr nehmen, obwohl DJK-Goalgetter Johannes Börlein in der 78. Minute noch zum 3:2 traf.

SG Heidenheim – TSV Absberg 0:6: Den höchsten Sieg der ersten Hauptrunde verbuchte der TSV Absberg mit einem 6:0 bei der SG Heidenheim. Maximilian Köhler (2), Pascal Schärtel, Toni Schärtel, Tobias Goppelt und Max Kummerer machten das halbe Dutzend für den Kreisligisten voll.

SV Westheim – SV Cronheim 0:2: Die Tore zum 2:0-Sieg des SV Cronheim beim SV Westheim fielen erst in der zweiten Halbzeit. Zunächst gelang Julian Dölfel in der 67. Minute das 0:1, dann machte Timo Pfeuffer in der 82. Minute dem 0:2 alles klar für die favorisierten Gäste um Trainer Werner Rank.

Uwe Mühling