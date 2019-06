12-Jähriger rettet Rottweiler von Hausdach

WÜRZBURG - Ein in Panik geratener Rottweiler hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Das Tier war in einem Würzburger Stadtteil aus einem Dachfenster gesprungen - dann kletterte ein 12-jähriger Junge hinterher, um das Tier vor dem Absturz zu bewahren.

Der Junge hielt den Rottweiler auf dem Dach fest, bis die Rettungskräfte eintrafen. Foto: Polizei



Der 12-Jährige war am Nachmittag alleine mit dem Rottweiler in der Dachgeschosswohnung seiner Eltern in der Maillingerstraße im Würzburger Stadtteil Zellerau gewesen und hatte dort angefangen, den Haushalt zu schmeißen. Dabei griff er auch zum Staubsauger. Der war seinem Hund allerdings gar nicht geheuer - als das Gerät ansprang, geriet das Tier in Panik und flüchtete durch ein offenes Fenster aufs Dach.

Um seinen Hund vor dem Absturz zu bewahren, kletterte der Junge kurzerhand hinterher. Ein Anwohner beobachtete die beiden auf dem Dach und alarmierte schließlich die Feuerwehr. Die rückte samt Höhenrettung, Notarzt und Rettungsdienst an, um die beiden aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Polizeibeamtin kümmerte sich um verängstigtes Tier

Der Junge kletterte dafür über das Fenster selbständig in die Wohnung zurück, um den Hund kümmerte sich eine junge Polizeibeamtin: Die hundeerfahrene Frau fuhr mit der Drehleiter auf das Dach, legte dem völlig verängstigten Tier eine Leine an und schaffte es, ihn so zusammen mit anderen Einsatzkräften zurück in die Wohnung zu ziehen. Alle Beteiligten blieben bei der Aktion unverletzt, sodass auch die hinzugekommene Mutter des Jungen ihren Sohn erleichtert wieder in die Arme schließen konnte.

