14-Jährige in Unterfranken vermisst: Polizei sucht mit Foto

WÜRZBURG - Ende Juni ist eine 14-jährige Schülerin in Würzburg aus einer Jugendeinrichtung verschwunden. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Die Polizei startete eine Fahndung und bittet nun Zeugen um Hinweise.

Mit diesem Lichtbild sucht die Polizei nach der 14-jährigen Schülerin, die am vergangenen Samstag aus einer Würzburger Jugendeinrichtung verschwunden ist. © Polizei



Am Samstagabend, den 29. Juni, verschwand die 14-jährige Marlene Dudda aus der Jugendeinrichtung in Würzburg und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Mädchen im Raum Würzburg aufhält. Hinweise auf eine Straftat lägen bislang nicht vor, so die Ermittler.

Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise.

Die Schülerin soll etwa 1,65 Zentimeter groß und von schlanker Figur sein. Sie trägt rote Haare und war zuletzt mit einer schwarzen Leggings bekleidet. Dazu trug sie ein schwarzes T-Shirt und schwarze Halbschuhe.

Wer die Vermisste gesehen hat, Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben kann oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Unterfranken unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

