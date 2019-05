14-Jähriger von Unbekanntem zu Sex aufgefordert

Mann bot Jugendlichem Bezahlung als Gegenleistung an - vor 1 Stunde

ZEITLARN - Ein Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag von einem Unbekannten zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Der 14-Jährige wurde von dem Mann auf seinem Fahrrad angehalten und bedrängt. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Der 14-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Rad zwischen Zeitlarn und Regenstauf nördlich von Regensburg unterwegs. Auf der Höhe der beginnenden Häuserzeile an der Schwandorfer Straße kam ihm ein unbekannter Mann zu Fuß entgegen, hielt in an und sprach ihn an. Der Mann forderte sexuelle Handlungen von dem Jugendlichen und stellte ihm als Gegenleistung einen Geldbetrag in Aussicht. Der 14-Jährige ging allerdings nicht weiter darauf ein und setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann: Er ist laut Beschreibung des Jungen etwa 40 bis 45 Jahre alt, hat ein Vollglatze und Dreitagebart und ist etwa 1,70 Meter groß. Der Mann sprach Hochdeutsch, trug ein gelb-grün-kariertes Hemd und Jeans und hatte laut Zeugenaussage ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Da die Fahndung nach dem Mann bisher erfolglos war, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung - insbesondere Besucher eines Fußballspiels, das zum Tatzeitpunkt beim SV Zeitlarn stattgefunden hat, werden gebeten, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0941/ 506 – 2888 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru