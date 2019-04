15-Jährige aus Würzburg vermisst - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG - Seit Dienstag fehlt von der 15-jährigen Tina Mecher aus Würzburg jede Spur. Am Abend verließ sie ihr Elternhaus im Stadtteil Heuchelhof und kehrte seitdem nicht mehr dahin zurück. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesem Lichtbild fahndet die Polizei Würzburg-Stadt nach der vermissten 15-Jährigen. © Polizei Würzburg



Gegen 21 Uhr verließ die 15-Jährige am Dienstagabend ihr Elternhaus und kam seitdem nicht mehr dorthin zurück. Die Polizei startete daraufhin eine Fahndung und überprüfte sämtliche bekannte Anlaufstellen und Kontakte, was jedoch keine näheren Details zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen lieferte. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor, so die Polizei. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Hinweise.

Die 15-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Figur. Außerdem hat sie dunkelblonde Haare.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu wenden.

