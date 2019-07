16.000 Euro durch Anruf ergaunert: Polizei fahndet nach Täter

Hinweise sollen Geldabholer überführen - Anrufer gab sich als Schwager aus - vor 1 Stunde

SAND AM MAIN - Bereits im März ergaunerten Telefonbetrüger in Sand am Main (Landkreis Haßberge) rund 16.000 Euro von einer Seniorin. Jetzt veröffentlichte die Polizei das Bild eines mutmaßlichen Täters und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Das Foto einer Überwachungskamera zeigt einen unbekannten Mann (links), der 16.000 Euro bei einer Seniorin in Sand am Main abholte. © Polizei



Eine ältere Frau wurde im März im unterfränkischen Sand am Main von Telefonbetrügern getäuscht. Ein Anrufer hatte sich als Schwager der Frau ausgegeben und erklärte, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Er brauche dringend Bargeld, um den Schaden zu begleichen und eine Haftstrafe abzuwenden. Die Frau übergab einem Unbekannten daraufhin 16.000 Euro. Den Betrug bemerkte sie erst, als der Geldabholer bereits über alle Berge war, wie die Polizei berichtet.

Im Laufe der Ermittlungen stieß die Kriminalpolizei Würzburg auf Bilder einer Überwachungskamera, die den Geldabholer zeigen. Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt. Bei dem Gesuchten handelt es sich um den Mann links im Bild.

Polizei sucht nach Hinweisen