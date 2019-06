Ein schwerer Unfall hat am Donnerstagnachmittag den Verkehr in Nürnbergs Südosten blockiert. Ein Transporter ist aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Wand einer S-Bahn-Unterführung kollidiert. Der Beifahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Am Donnerstag hat das "Lesen!"-Festival in Fürth begonnen. Seit dem Morgen konnte man es sich rund um den Musikpavillon in der Adenaueranlage gemütlich machen. Noch bis Sonntag ist das möglich.

Die Hitzerekorde sorgen für Rekordzahlen im Neumarkter Freibad. Allein am Mittwoch stürzten sich 4348 Besucher in die angenehm temperierten Becken. Insgesamt zählte Schwimmmeister Thomas Blank schon über 66ET000 Menschen in diesem Jahr. „Wir hatten einen Super-Juni, Hoffentlich geht es so weiter.“