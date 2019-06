17-Jährige aus Aschaffenburg wieder aufgetaucht

Sie verließ das Krankenhaus untentschuldigt - und ließ ihr Handy zurück - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Am Freitag ist eine 17-Jährige aus einer Klinik in Aschaffenburg spurlos verschwunden. Die Polizei startete sofort eine intensive Fahndung. Am Sonntagabend konnte die Schülerin wohlauf am Bahnhof in Kahl am Main angetroffen werden.

Seit dem Freitagnachmittag wurde die 17-jährige junge Frau vermisst. Am Morgen erst war sie in die Klinik am Hasenkopf in Aschaffenburg aufgenommen worden, gegen 14 Uhr verließ sie diese unentschuldigt jedoch wieder. Ihr Handy hat sie in der Klinik zurückgelassen.

Die Polizei hatte zunächst zusammen mit den Eltern bereits alle möglichen Anlaufstellen des Mädchens überprüft - ohne Ergebnis. Anschließend starteten die Einsatzkräfte eine intensive Fahndung nach dem Mädchen und suchten auch öffentlich nach ihr.

Am Sonntagabend wurde die 17-Jährige wohlauf am Bahnhof in Kahl am Main angetroffen.

Der Artikel wurde am Montag gegen 8.30 Uhr aktualisiert.

jm