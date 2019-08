Schrecklicher Unfall am Donnerstagmorgen bei Kolitzheim: Ein 19-Jähriger verlor laut Polizei in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte am Ende einer Böschung gegen einen Baum. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. © NEWS5 / Paso