20 Meter durch die Luft geschleudert: Bikerin schwer verletzt

21-Jährige stieß mit Krad gegen einen Wasserdurchlass - vor 49 Minuten

BAD STAFFELSTEIN - Etwa 20 Meter weit schleuderte eine 21-Jährige durch die Luft, nachdem sie mit ihrem Krad am Gründonnerstag in Bad Staffelstein gegen einen Wasserdurchlass geprallt war. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 18.15 Uhr kam die 21-jährige Kradfahrerin aus bislang unbekannter Ursache im Ortsteil Krögelhof in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Durch den Aufprall wurde die junge Frau etwa 20 Meter durch die Luft geschleudert, wie die Polizei Bad Staffelstein am Dienstag berichtet. Die 21-Jährige kam schließlich mit schweren Verletzungen per Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm