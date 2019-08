2000 Euro Belohnung für Hinweise zu Brandstiftungsserie

Zwölf Fahrzeuge gingen in einer Nacht in Flammen auf - vor 16 Minuten

HAMMELBURG - Zwölf Mal schlug in der Nacht auf Freitag im unterfränkischen Hammelburg ein Feuerteufel zu, zwölf Mal gingen Fahrzeuge an verschiedenen Orten im Stadtgebiet in Flammen auf. Sogar ein ganzer Sattelschlepper brannte. Nun hat die Polizei eine Belohnung für Hinweise zu möglichen Tätern ausgesetzt.

Insgesamt 2000 Euro stehen für Hinweise zu der Brandstiftungsserie zur Verfügung, 1000 davon lobte die Stadt Hammelburg aus, 1000 kommen vom Bayerischen Landeskriminalamt. Die Ermittlungen zu den Brandlegungen laufen laut einer Pressemitteilung auf Hochtouren, Staatsanwaltschaft, Kripo und die örtliche Polizei sind eingebunden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren im Stadtgebiet Hammelburg zwölf Fahrzeuge in Flammen aufgegangen.

Unter den Fahrzeugen waren neben verschiedenen Pkw auch ein Sattelschlepper und zwei Anhänger. Auch eine Mülltonne brannte nieder. Die Fahrzeuge wurden durch das Feuer teilweise schwer beschädigt, Ruß und starke Hitzeentwicklung zogen außerdem die Fassade eines Hauses in der Bahnhofstraße in Mitleidenschaft. Die Belohnung in einer Gesamthöhe von 2.000 Euro wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters/der Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.

