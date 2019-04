21-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall in Unterfranken

Audi war gegen einen Baum geprallt - Notarzt konnte nicht mehr helfen - vor 2 Stunden

HÖSBACH - Am Sonntagmorgen ist ein 21-Jähriger in Hösbach mit einem Audi von einer Landstraße abgekommen und mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Gegen 7.30 Uhr informierte ein Anrufer am Sonntagmorgen die Polizei über einen Unfall auf der Straße zwischen Unterafferbach und Wenighösbach (Landkreis Aschaffenburg). In einer langgezogenen Linkskurve war ein 21-Jähriger mit seinem Audi von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto des Mannes prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Fahrers feststellen.

Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den Unfall genau zu rekonstruieren. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann alleinbeteiligt von der Straße abgekommen war. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch verschiedene Feuerwehren aus den umliegenden Orten im Einsatz. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt, der Audi wurde abgeschleppt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als