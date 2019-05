22 Grad: Hoch "Ophelia" beschert Frühlingswetter

Regenwolken haben sich bis auf Weiteres aus der Region verzogen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Sonnenliebhaber dürfen sich freuen! Hoch "Ophelia" sorgt am Freitag in Franken für freundliches Wetter: Bis zu 22 Grad und sechs Sonnenstunden sind drin. Richtig beständig bleibt das Wetter aber leider nicht, schon am Sonntag ziehen wieder mehr Wolken auf.

+++ Die Pegelstände haben ihre Scheitel vielerorts überschritten, flussabwärts steigen die Wasserstände aber vor allem im Süden Bayerns an Donau, Iller und Isar aber weiterhin auf bedrohliche Höhen.

+++ Der Freitag wird bei bis zu 21 Grad ebenfalls frühlingshaft. Die Nacht wird allerdings wieder frisch, auch Bodenfrost ist möglich. Niederschlag ist nicht in Sicht, dennoch verdecken die Wolken teils den Blick auf die Sonne.

+++ Auch am Wochenende hält der Hochdruckeinfluss an, es wird warm und größtenteils trocken bei wechselnder Bewölkung. In den Nächten kühlt es jedoch auf 10 bis 5 Grad ab.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

