25 Grad! Am Donnerstag erreicht uns ein Zwischenhoch

Am Freitag wird die 30-Grad-Marke geknackt - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Der Mittwoch war verregnet wie lange nicht mehr, für den Donnerstag ist kaum noch Niederschlag vorhergesagt, denn: Uns erreicht ein Zwischenhoch.

+++ Am Donnerstag soll es laut Wetterochs wolkig bis heiter werden, ein Zwischenhoch beschert uns bis zu 25 Grad ein leichten Wind aus West.

+++ Am Freitag wird es wieder hochsommerlich, wenigstens tagsüber: bis zu 30 Grad sind angekündigt. Am Abend und in der Nacht erreicht Nürnberg dann allerdings wieder eine Kaltfront mit schauerartigen und gewittrigen Regenfällen.

+++ Auch am Wochenende bleibt es warm, am Samstag sind 25 Grad angesagt, tags darauf soll es trocken bei 28 Grad werden.