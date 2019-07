25 Grad und graue Wolken: Franken erwartet eine Abkühlung

Die Temperaturen sinken deutlich - Bis zu 20 Grad zum Wochenstart - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Die Wolken bleiben uns auch am Sonntag erhalten, hinzu kommt eine deutliche Abkühlung: Mit Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad setzen die Temperaturen zum Sinkflug an.

+++ Trotz milderer Temperaturen von rund 25 Grad bleibt auch am Sonntag die Waldbrandgefahr in Teilen Frankens hoch. In Nordbayern wird es deshalb Beobachtungsflüge über den Waldgebieten geben.

+++ Am Montag sinken die Temperaturen weiter. Dann sind tagsüber für die Region nur noch 20 Grad drin. Dabei bleibt es bewölkt.

+++ Der Dienstag wird wieder deutlich freundlicher. Bei rund 23 Grad scheint die Sonne vom Himmel. Auch in der Nacht bleibt der Himmel klar. Es kühlt auf rund 15 Grad ab.

