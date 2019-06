27 Grad! Pfingstsonntag lässt Parkrocker schwitzen!

Tag lockt mit warmen Temperaturen und wenig Wolken - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Franken und der Oberpfalz steht ein prachtvoller Pfingstsonntag bevor: Viel Sonne und bis zu 27 Grad, blauer Himmel und kein Regen - Pfingstausflügler, Parkrocker und Berg-Besucher kommen an diesem Tag voll auf ihre Kosten. Am Pfingstmontag schlägt die Wetterlage allerdings um.

+++ Der Sonntag startet vielversprechend: Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke sorgen für bestes Ausflugswetter. Erst im Laufe des Tages ziehen von Südwesten her Wolkenfelder herein. In der Nacht können dann auch Schauer fallen, die Temperaturen sinken auf bis zu 11 Grad.

+++ Am Pfingstmontag schlägt das Wetter dann einige Kapriolen: Sonne und Regen wechseln sich mit wolkigen Abschnitten - und auch die Gewitterneigung steigt. Vorsicht also bei allen Aktivitäten im Freien, es kann ordentlich krachen! Die Temperaturen liegen weiterhin bei um die 26 Grad.

+++ Unbeständig bleibt auch der Dienstag. Ein sonnig-heißer Frühsommertag ist genauso möglich wie Gewitter und regnerische Abschnitte. Warm bleibt es aber weiterhin.

Bilderstrecke zum Thema Sie haben gewählt: Das sind die schönsten Biergärten der Region Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser - in Franken locken verschiedenste Biergärten hungrige und vor allem durstige Gäste an. Unsere Nutzer durften für ihre Lieblings-Plätzchen zum Verweilen abstimmen. Nun steht der Sieger fest - in diesem Sinne Prost!



Wir haben Freibäder, Badeseen und Naturerlebnisbäder in Mittelfranken sowie in Teilen Oberfrankens und der Oberpfalz gesammelt und zusammen mit nützlichen Informationen wie den Öffnungszeiten oder der Adresse gebündelt.

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Fehlt eine Bademöglichkeit? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und wir ergänzen die Karte!