28 Grad! Franken erwartet ein sommerliches Wochenende

Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Der Juni startet heiß: Während sich die Sonne am Freitag noch etwas bedeckt hält, strahlt sie an den darauffolgenden Tagen der Metropolregion entgegen. Der Trend könnte sich in der neuen Woche fortsetzen.

+++ Am Freitag begleiten uns vor allem Wolken durch den Tag. Bei rund 20 Grad soll es allderdings weitestgehend trocken bleiben. Pünktlich zum Feierabend lässt sich mancherorts schon die Sonne blicken - und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das sommerliche Wochenende:

+++ Denn am Samstag und Sonntag gibt es kaum Wolken, und die Temperaturen zeigen sich fast schon dem Hochsommer würdig: Bis zu 27 Grad warm wird es am Samstag, am Sonntag könnte in Bayern laut wetterochs.de sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Für die Region in und um Nürnberg setzen die Wetterportale Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad an.

+++ Auch am Montag bleibt sich das Sommerwetter zum Start in den Juni treu. Bei bis zu 29 Grad werden wohl kaum Wolken am Himmel zu finden sein.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com