30 Grad ade! Gewitter und Regen erfrischen Franken

Montag gestaltet sich nass - Abkühlung im Laufe der Woche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach der Hitze folgt der Sommerabschied? So drastisch ist es noch nicht, allerdings müssen sich die Franken von den teils tropischen Temperaturen der vergangenen Tage verabschieden. Bereits am Montag kehren Regengüsse über die Region ein und auch im Laufe der Woche pendeln sich im mittleren 20er-Bereich ein.

+++ Der Montag passt so gar nicht in das gewohnte Bild der letzten Tage. "Wechselnd bewölkt, und gelegentlich gibt es Schauer und Gewitter", vermelden die Tagesaussichten beim Wetterdienst von nordbayern.de. Und sonst so? Ein laues Lüftchen lenkt die überraschenden Regentropfen aus West und Nordwest kommend. Die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad an.

Der DWD warnt davor, dass sich die schlimmen Gewitter, die die Region zu Pfingsten heimgesucht hatten, wiederholen könnten. Damals trafen Teile von Oberfranken heftiger Starkregen und Hagelkörner, zum Teil in Golfballgröße. Die Warnung bezieht sich auf die Region um Kitzingen und Würzburg, unweit von Mittelfranken.

+++Am Dienstag sinkt das Quecksilber im Thermometer etwas ab. Maximal 26 Grad werden in Nürnberg erreicht, die Sonne scheint bei wahrscheinlich dann regenfreiem Wetter bis zu 13,5 Stunden.

+++Auch im Laufe der restlichen Woche pendeln sich die Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad ein, erst am Freitag sind weitere Regenschauer wieder wahrscheinlicher.

Regen © dpa/Britta Pedersen



