30 Grad: Das Wochenende bringt die letzten heißen Tage

Ab Montag heißt es Abschied nehmen vom Sommer - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Endspurt für den Sommer: Am Wochenende wird es zum voraussichtlich letzten Mal in diesem Jahr richtig warm. Ab Montag hält langsam, aber sicher der Herbst Einzug in der Region.

+++ Mit sommerlichen Temperaturen bis zu 30 Grad läutet der Freitag das Wochenende ein. Teilweise trüben Wolken den Himmel, der Wetterochs vermeldet außerdem eine leichte Schauer- und Gewitterneigung.

+++ Auch der Samstag und Sonntag bringen uns mit Temperaturen um die 30-Grad-Marke zum schwitzen. Am Samstag soll es sonnig und trocken bleiben, am Sonntagabend steigt dann das Regen- und Gewitterrisiko.

+++ Nahezu herbstlich mutet der Montag an. 20 Grad und Regenschauer läuten das Ende des Sommers ein: Auch die nächsten zwei Wochen bewegen sich die Höchsttemperaturen um die 20 Grad, während sich die Sonne meist hinter Wolken versteckt.